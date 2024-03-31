鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.83億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達27.9%

鉅亨網新聞中心 2024-03-31 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達9.83億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達9.69億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.56億美元。

24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅27.9%；0x協議(ZRX)24小時漲幅8.66%；Selfkey(KEY)24小時漲幅8.54%。

24小時跌幅：Akropolis(AKRO)24小時跌幅44.1%；RVN(RVN)24小時跌幅35.2%；Keep3rV1(KP3R)24小時跌幅27.4%。

近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅90.8%；DREP(DREP)近一週漲幅42.2%；IDEX(IDEX)近一週漲幅21.5%。