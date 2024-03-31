鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至12.6元，預估目標價為200元
鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智易(3596-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.74元下修至12.6元，其中最高估值13.27元，最低估值11.01元，預估目標價為200元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|13.27(13.27)
|13.19
|最低值
|11.01(11.01)
|12.96
|平均值
|12.43(12.41)
|13.08
|中位數
|12.6(12.74)
|13.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|57,022,000
|60,552,000
|最低值
|54,210,000
|59,290,000
|平均值
|55,984,290
|59,921,000
|中位數
|56,142,000
|59,921,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.98
|9.2
|8.6
|8.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,158,122
|47,167,749
|38,240,058
|33,765,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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