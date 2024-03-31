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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至56.28元，預估目標價為2500元

鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由55.53元上修至56.28元，其中最高估值69.34元，最低估值49.17元，預估目標價為2500元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 69.34(69.34) 102.84
最低值 49.17(49.17) 81.65
平均值 57.27(56.81) 92.5
中位數 56.28(55.53) 91.33

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 8,881,310 12,511,700
最低值 8,252,000 10,208,000
平均值 8,554,090 11,282,690
中位數 8,495,440 11,219,430

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 32.19 37.86 46.23 44.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		 6,401,267 5,248,329 6,009,012 6,987,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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