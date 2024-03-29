〈台幣〉量縮微貶收31.99元 Q1重貶3.92% 三線苦吞連3黑
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-29 18:43
新台幣兌美元匯率今 (29) 日呈現橫盤整理，一度失守 32 元整數關卡，但市場觀望氣氛濃厚，終場僅微貶 0.2 分，收在 31.99 元，台北及元太外匯市場總成交值僅 13.255 億美元。新台幣今天同步收周線、月線、季線，三線同步吞下連三黑。
新台幣匯率周線連三貶，本周累計貶值 3.2 分或 0.1%；月線亦呈連三黑，3 月累計貶值 4.13 角或 1.3%；季線同樣連三貶，第一季累計貶值 1.255 元或 3.92%。
回顧新台幣匯率近半年來的表現，去年 10 月觸底反彈，11、12 月上演強勢升值戲碼，不過，美國聯準會降息時程未如市場預期提前，外資大量資金流向美元，國內投信、壽險業者也積極匯出，轉進債券或債券 ETF，儘管台灣央行逆勢升息半碼，對新台幣升值仍無助益。
匯銀人士指出，美國近來多項數據顯示經濟成長力道仍強勁，投資人憂心 Fed 降息時間點恐再延後，推升美元強勢不墜，日本負利率雖退場，但日元走勢仍顯疲態，整體亞幣欲強不易。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，美元指數上漲 0.1%，歐元貶值 0.3%，越南盾、韓元約貶 0.07-0.08%，新加坡幣及新台幣微幅走貶，日元、人民幣則呈小幅升值。
進一步觀察 2023 年底以來主要亞幣走勢，日元兌美元最為弱勢，累計貶值多達 6.56%，韓元累計重貶 4.39%，新台幣累計貶值 3.92%，新加坡幣累計貶 2.28%，越南盾累計貶值 2.27%，人民幣累計貶 1.83%。
- 美股強強滾 熱門股有這些！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇