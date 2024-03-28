實鎚！中國「國家隊」中央滙金大手筆買入ETF被證實

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-28 15:00

隨著中國多檔寬基 ETF 近期揭露 2023 年年報，「國家隊」中央滙金大手筆買入 ETF 的消息被證實了。

據《上海證券報》報導，以華夏 ETF 為例，從基金前十名持有人看，截至 2023 年底，中央滙金投資公司持有份額為 28.93 億份。另該基金中期報告顯示，截至 2023 年 6 月底，中央滙金投資公司持有 17.91 億份。這意味著中央滙金投資公司在去年下半年增持華夏滬深 300ETF 超過 10 億份。

嘉實滬深 300ETF 同樣被大舉增持。

截至 2023 年底，中央滙金投資公司持有嘉實滬深 300ETF 26.82 億份，中央滙金資產管理公司持有份額為 6.28 億份。截至 2023 年 6 月底，中央滙金資產管理公司持有嘉實滬深 300ETF 份額為 6.04 億份，中央滙金投資公司持有份額為 8,330.11 萬份。

類似的還有華夏上證 50ETF。截至去年 6 月底，中央滙金投資公司持有該 ETF 67.46 億份；截至去年底，中央滙金投資公司持有份額超過 120 億份。

去年 10 月 23 日，中央滙金發布公告，表示當天買入 ETF，並準備繼續增持。當天有多檔 ETF 尾盤突然放量。

今年 2 月 6 日，中央滙金又表示，擴大 ETF 增持範圍，持續增強增持力道、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。

據 Choice 測算，今年以來（截至周三），股票型 ETF 獲資金淨流入超過人民幣 3,300 億元。具體而言，易方達滬深 300ETF 淨申購額為 811.64 億元，華泰柏瑞滬深 300ETF、嘉實滬深 3000ETF、華夏滬深 300ETF 淨申購額均在 500 億元以上。

人民幣千億級股票型 ETF 批量湧現。截至周三，華泰柏瑞滬深 300ETF 的規模接近 2,000 億元，易方達滬深 300ETF、華夏上證 50ETF、嘉實滬深 300ETF 的最新規模均在千億元以上。