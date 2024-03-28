日本小林製藥紅麴保健品事件延燒 增2死累計4死
鉅亨網新聞中心 2024-03-28 14:00
日本小林製藥紅麴保健品事件延燒，小林製藥周四（28 日）宣布又增加 2 例死亡，截至周四上午，服用該公司含紅麴保健食品致死人數增至 4 人。
據日本《NHK》報導，小林製藥周四宣布增加 2 例死亡，亡者家屬通報，死者生前在服用過「紅麴膽固醇顆粒」後，出現疑似腎臟疾病的症狀。
此外，曾服用小林製藥旗下含紅麴保健食品且住院的案例，截至周四上午人數已達 106 人。
小林製藥周三已在官網上發布消息，將賠償相關消費者。該公司公關部門工作人員說，針對日本國內消費者，將依據商品的種類和數量進行賠償，一件商品賠 2,500 日元的代金券。
日本厚生勞動省、消費廳等部會周三公布調查結果，表示 106 例住院案例都服用了小林製藥在 2023 年 9 月以後生產的含紅麴保健食品。
厚生勞動省要求小林製藥總公司所在地大阪市採取措施。大阪市政府周三根據《食品衛生法》，命令小林製藥召回「紅麴膽固醇顆粒」、減脂、納豆激酶等三類食品。
大部分健康受損的通報都與這三類食品有關，厚生勞動省認為這幾款食品疑似含有害物質。據《共同社》報導，大阪市政府計劃對這些產品發出廢棄令。
日本內閣官房長官林芳正周三表示：「這次事件讓民眾懷疑功能性標示食品的安全性。」
功能性食品是日本保健品分類的一種，兼顧營養需求和改善人體健康。食品類包裝長期被禁止標明藥效，但功能性食品的快速發展，促使日本政府制定新標準，一些符合標準的功能性食品，能在包裝上標出其功能。
此外，這起事件在日本食品界引發的風波正在擴大。小林製藥生產的紅麴原料出售給其他公司，用於釀酒及食品製造。
據日本 TBS 電視台周三報導，福岡市食品和化妝品銷售公司 ZERO PLUS 已向消費者廳提出申請，要求撤回使用小林製藥紅麴產品做成的點心。日本寶酒造公司等相關企業也已宣布召回日本酒等產品。
- 如何提早佈局股債雙市達成雙收呢？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇