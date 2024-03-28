Apple Ring要來了？蘋果下一代可戴式裝置可能是智慧戒指

鉅亨網編譯許家華 2024-03-28 09:36

蘋果 (AAPL-US) 十多年來一直考慮推出 Apple Ring，《Appleinsider》報導目前已知情況，並推測蘋果可能的計畫。

三星在今年 Unpacked 大會上發布了 Galaxy S24 智慧型手機，除此之外也宣布將切入一個較為小眾的市場，即智慧戒指 Galaxy Ring，目前正在開發，預計今年稍晚公布。

智慧戒指已問世一段時日了，最著名的是 Oura Ring，外表看似獨立的珠寶飾品，但配有傳感器，可用類似智慧手表的方式追蹤心率、血氧水準、運動和夜間體溫。

在勁敵三星也即將涉足智慧戒指市場之際，大眾也因此關注起蘋果，以目前智慧手錶市場主導者之一的地位，智慧戒指似乎是蘋果的一大進步。

與其他瘋狂傳聞不同的是，智慧戒指的消息看起來很實際。

蘋果花費大量時間和精力構思創意，每年也申請大量專利，以保護這些概念。隨時間推移，蘋果各種智慧戒指專利和申請也屢屢見報，這些暗示了蘋果倘若決定進軍該領域，可能會在智慧戒指概念上採取什麼行動。

例如此份 2015 年 10 月出現的專利申請，表明蘋果至少已經考慮了近十年。該文件的「環形計算設備的設備和方法」基本上就像戴在手指上的微型 Apple Watch。雖然尺寸很小，但仍配備微型觸控螢幕，以及許多 Apple Watch 上出現的功能。

2015 年文件中提出的功能清單包括心率監測、感應充電、壓力感測器 Force Touch、用於觸覺回饋的 Taptic Engine、用於手勢輸入的加速計和陀螺儀，後兩者也提出了手寫識別的可能性。

而今，已可使用語音控制，以及透過 Wi-Fi、藍牙和 NFC 等進行通訊，利用戒指來控制其他硬體的討論也很廣泛。

該 2015 年的申請文件並非蘋果最早提及此類產品，早在 2007 年，蘋果戒指的概念就已浮出水面，2013 年蘋果供應商巡演中也曾提過，但 2015 年的申請有了更具體的證據，證明蘋果確實探索了這個概念。

在蘋果將雙擊手勢導入 Apple Watch 之前，已考慮過如何在不觸摸戒指的情況下與其互動，而手勢識別應該就是解決辦法、未來的發展方向。

根據美國商標和專利局（USPTO）27 日公告，蘋果公司獲得了一項關於智能戒指的專利「皮膚間接觸檢測」，展示了多種交互手勢，例如，拇指接觸手指或觸摸身體的其他部位，不僅支持捏合、畫圈等，而且支持玩「石頭剪刀布」 遊戲。

偵測身體手勢是一回事，但將其應用於其他硬體則完全是另一回事。

蘋果 2020 年申請一項專利，其智慧戒指將利用超寬頻的力量來檢測用戶想要與之互動的設備。換句話說，用戶可以將佩戴戒指的手指向設備，戒指便將訊息傳送至設備，讓用戶以與戒指的互動 (例如特定手勢) 來操作該設備。

與指環稍相近的是，蘋果 2022 年公佈了一項專利，考慮到如何讓指尖佩戴的設備提供手勢控制。

另外，蘋果 2023 年 8 月獲准其「具有壓敏輸入的環形輸入設備」的專利申請，該設備不僅可以向用戶提供控制，還可以向用戶通知事件，顯見蘋果其他專利也環繞「控制其他事物」的主題。

Apple Vision Pro 控制

若將「控制其他事物」的主題結合新設備時，這種想法就具有更大的意義。

Apple Vision Pro 出廠時沒有任何額外的控制器，而是依靠基於攝影鏡頭的用戶手部和手指運動跟蹤，如果蘋果決定走這條路，這確實為潛在的智慧戒指控制打開了大門。

不僅僅是戒指

事實上，蘋果的專利不僅涵蓋戒指，還考慮了它可能生產的其他可穿戴類型。

蘋果的許多專利都涉及智慧戒指，但有些專利確實將這一概念延伸了很多，例如指尖安裝的設備和護套。

蘋果 2020 年 3 月獲得「可擴展環裝置」專利，這是一個由兩部分組成的環，可以分離並沿著手指延伸，中間帶有護套，擴展到兩個指關節，用於偵測運動和手指彎曲的感測器。

此外，根據蘋果的壓力敏感專利，除了戒指，也可應用於「項鍊、圈形耳環、戴在手腕上的電子手環、電子腳趾環」等可戴式環狀輸入設備。

在 2023 年 11 月的一項更新專利中，蘋果提到該環形設備可佩戴在用戶某個部位，包括手腕、手臂、腿、腳踝、頸部、頭部或其他部位，且可以全天佩戴，並與環境中的其他設備互動，例如做成護身符樣式的身分識別証，允許用戶進入建築物的特定區域。

Apple Ring 可能但並非確定

蘋果擁有大量專利申請，因此踏入智慧戒指的前景完全合理，其長期研究和開發的概念也能與其現有的產品系列配合使用。

但即便如此，也不能保證蘋果一定會創造出這項產品。快速回顧一下智慧戒指市場的歷史也為蘋果敲響了警鐘：目前 Oura Ring 是市場領導者，但這個市場幾乎沒有可信的競爭對手。