中國封測龍頭即將易主 今天股票復牌

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-27 14:00

中國市值超過人民幣（下同）500 億元的封測龍頭長電科技 (600584-CN) 即將易主，在資本市場掀起不小波瀾。在全球半導體市場低迷的背景下，市場普遍關注，擁有新主的資本與資源加持，能否為長電科技帶來新的希望。

據《財聯社》報導，長電科技在周二（26 日）收到通知，股東國家集成電路產業投資基金公司（大基金）、芯電半導體（上海）公司分別與磐石香港公司簽訂《股份轉讓協議》，大基金和芯電半導體均以每股 29 元的價碼將合計 22.54% 股份轉讓給磐石香港或其關聯方。

本次股份轉讓後，磐石香港或其關聯方將持有股份 4.03 億股，佔總股本 22.54%。磐石香港的控股股東為華潤集團，磐石香港的實際控制人為中國華潤公司。長電科技周三復牌。

各方按照《股份轉讓協議》完成長電科技股份交割及長電科技董事會改組後，長電科技控股股東將變更為磐石香港或其關聯方，實際控制人將變更為中國華潤。

不過，長電科技在公告中表示，上述事項仍需華潤集團再次召開董事會審議通過，以及監管機關審核，最終能否完成，仍有不確定性。

目前長電科技在晶片封測領域的全球市佔率排名第三。在全球終端市場需求疲軟的背景下，長電科技的業績也受到影響。該公司發布的預告顯示，2023 年歸屬淨利潤銳減 49.99%～59.08%，降至 13.22 億元～16.16 億元。

為解決上述同業競爭問題，充分保護長電科技及中小股東利益，磐石香港及其控股股東華潤集團、實際控制人中國華潤出具了《關於避免同業競爭的承諾函》。

三方均承諾：本公司或本公司控制企業，在獲得與長電科技主營業務構成實質性同業競爭的業務機會時，將盡力促成該等業務機會按照合理、公平條款及條件首先提供給長電科技。

分析師表示，華潤此次收購長電科技控股權，是深化半導體產業布局的重要舉措。作為全球領先的積體電路封裝測試企業，長電科技在半導體產業鏈中佔據重要地位，擁有先進科技實力和豐富客戶資源。