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鉅亨速報

盤後速報 - 驊宏資(6148)下週(4月2日)除息1.2元，預估參考價31.8元

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:08

驊宏資(6148-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(3月26日)收盤價33.00元計算，預估參考價為31.8元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

驊宏資(6148-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電腦主機及儲存設備。網通設備。工程收入。近5日股價上漲1.54%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/02 33.00 1.2 3.64% 0.0
2023/04/07 21.2 0.751 3.54% 0.0
2022/04/07 16.05 1.001 6.24% 0.0
2021/04/06 17.65 0.8104 4.59% 0.0
2020/07/29 10.35 0.3158 3.05% 0.0

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