盤後速報 - 驊宏資(6148)下週(4月2日)除息1.2元，預估參考價31.8元
鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:08
驊宏資(6148-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(3月26日)收盤價33.00元計算，預估參考價為31.8元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
驊宏資(6148-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電腦主機及儲存設備。網通設備。工程收入。近5日股價上漲1.54%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/02
|33.00
|1.2
|3.64%
|0.0
|2023/04/07
|21.2
|0.751
|3.54%
|0.0
|2022/04/07
|16.05
|1.001
|6.24%
|0.0
|2021/04/06
|17.65
|0.8104
|4.59%
|0.0
|2020/07/29
|10.35
|0.3158
|3.05%
|0.0
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