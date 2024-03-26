一卡通全國 暢遊中國、香港太方便了！

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 14:00

八達通卡公司周一（25 日）宣布推出「全國交通一卡通互聯互通」先導體驗計畫，周二起開售「八達通—全國通卡」首創版，既在香港具支付用途，亦能於中國逾 336 個城市搭乘所有具「交通聯合」標誌的公共交通工具。

據《文匯報》報導，全國通卡以港元儲值，周二起在全線 Circle K 便利店及七個指定港鐵站的客務中心發售，每張售價 88 港元。

全國通卡在中國可自動兌換以人民幣支付，方便香港民眾北上及中國居民南下香港消費，但此卡在中國目前只支援交通工具支付用途，在香港則與八達通卡一樣，涵蓋交通、零售、餐飲等範疇的服務。

去年復常通關後，不少港人趁假日北上旅遊消費，同年有 2,676 萬中國訪港旅客人次。雖然中國旅客可用支付寶或微信支付等在港乘搭港鐵和巴士，且不少商戶也能使用此等電子支付工具，但不少小店只能用現金或八達通卡付款，部分中國旅客對此感到不便。

不少中國旅客訪港期間會購買八達通卡，並於離港時退回，但他們反映退卡限制多多，分分鐘被扣手續費。