川普勸以色列收手 稱國際社會的支持正在減弱

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 12:08

美國前總統川普在周一（25 日）刊登的採訪中警告，以色列在以哈戰爭上正在失去國際社會的支持，他再次呼籲以國停止衝突。

川普在接受以色列媒體《 Hayom》採訪時向以軍喊話：「你們必須結束戰爭，必須停止衝突，一定要收手。」

他說：「以色列必須非常小心，你們正在失去許多國家，正在失去許多支持。」

川普指出，會用與以色列「差不多」的方式回應哈瑪斯襲擊，但他對以軍讓加薩大部分地區淪為廢墟感到擔憂。

川普提出上述言論之際，聯合國安理會周一以 14 票贊成、0 票反對、1 票棄權的票數，首度通過要求加薩齋戒月停戰的決議，曾在相關決議案動用否決權的美國，這次投了棄權票。

以色列總理辦公室旋即在周一發表聲明，稱美國沒投反對票，「令人遺憾」，以國總理尼坦雅胡決定取消訪美代表團行程。以國代表團原計劃本周赴美。

隨後，美國國家安全委員會發言人 John Kirby 說，對尼坦雅胡的決定感到「非常失望」。

Kirby 直言：「這令人失望，我方非常失望，他們不來華府，原本雙方可進行充分對話，討論以軍在拉法發動地面攻勢的可行替代方案。」