盤後速報 - 凱衛(5201)下週(4月1日)除息1.5元，預估參考價36.55元
鉅亨網新聞中心 2024-03-25 17:05
凱衛(5201-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(3月25日)收盤價38.05元計算，預估參考價為36.55元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
凱衛(5201-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為軟硬體系統整合收入。勞務及維修收入。授權收入。近5日股價上漲7.93%，櫃買市場加權指數上漲1.95%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/01
|38.05
|1.5
|3.94%
|0.0
|2023/04/13
|26.85
|0.45
|1.68%
|0.0
|2022/03/31
|32.05
|1.5
|4.68%
|0.0
|2021/06/24
|34.25
|2.8
|8.18%
|0.0
|2020/08/24
|32.2
|0.3
|0.93%
|0.0
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