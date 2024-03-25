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鉅亨速報

盤後速報 - 凱衛(5201)下週(4月1日)除息1.5元，預估參考價36.55元

鉅亨網新聞中心 2024-03-25 17:05

凱衛(5201-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(3月25日)收盤價38.05元計算，預估參考價為36.55元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

凱衛(5201-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為軟硬體系統整合收入。勞務及維修收入。授權收入。近5日股價上漲7.93%，櫃買市場加權指數上漲1.95%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/01 38.05 1.5 3.94% 0.0
2023/04/13 26.85 0.45 1.68% 0.0
2022/03/31 32.05 1.5 4.68% 0.0
2021/06/24 34.25 2.8 8.18% 0.0
2020/08/24 32.2 0.3 0.93% 0.0

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