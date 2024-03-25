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鉅亨速報

盤後速報 - 聯德控股-KY(4912)下週(4月1日)除息0.77元，預估參考價128.23元

鉅亨網新聞中心 2024-03-25 17:05

聯德控股-KY(4912-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.77元。

以今日(3月25日)收盤價129.00元計算，預估參考價為128.23元，息值合計為0.77元，股息殖利率0.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯德控股-KY(4912-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密金屬模具設計及生產。五金沖壓件生產。近5日股價上漲11.4%，集中市場加權指數上漲2.77%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/01 129.00 0.773 0.6% 0.0
2023/12/26 81.4 0.828 1.02% 0.0
2023/09/28 84.8 0.064 0.08% 0.0
2023/04/27 70.9 0.5 0.71% 0.0
2022/12/28 81.0 0.5 0.62% 0.0

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