盤後速報 - 聯德控股-KY(4912)下週(4月1日)除息0.77元，預估參考價128.23元
鉅亨網新聞中心 2024-03-25 17:05
聯德控股-KY(4912-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.77元。
以今日(3月25日)收盤價129.00元計算，預估參考價為128.23元，息值合計為0.77元，股息殖利率0.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯德控股-KY(4912-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密金屬模具設計及生產。五金沖壓件生產。近5日股價上漲11.4%，集中市場加權指數上漲2.77%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/01
|129.00
|0.773
|0.6%
|0.0
|2023/12/26
|81.4
|0.828
|1.02%
|0.0
|2023/09/28
|84.8
|0.064
|0.08%
|0.0
|2023/04/27
|70.9
|0.5
|0.71%
|0.0
|2022/12/28
|81.0
|0.5
|0.62%
|0.0
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