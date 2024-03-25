盤中速報 - IDEX大漲47.38%，報0.11767美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-25 08:05
IDEX(IDEX)在過去 24 小時內漲幅超過47.38%，最新價格0.11767美元，總成交量達0.91億美元，總市值0.82億美元，目前市值排名第 177 名。
近 1 日最高價：0.123美元，近 1 日最低價：0.07907美元，流通供給量：673,858,614。
IDEX幣是幣安智慧鏈上的DEX代幣，是一個由AuroraDAO建立的基於乙太坊的去中心化的智能合約交易所，該交易所支持即時交易，並且有著高交易輸送量，可以一次完成很多筆交易。其旨在提供中心化交易平臺的介面及交易速度，同時保持去中心化交易所的安全性。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.09%
- 近 1 月：+20.36%
- 近 3 月：+30.26%
- 近 6 月：+67.48%
- 今年以來：+27.47%
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