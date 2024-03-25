鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.61億美元，Frontier(FRONT)24小時漲幅達1.39%

鉅亨網新聞中心 2024-03-25 10:15

24小時漲幅：Frontier(FRONT)24小時漲幅1.39%；Polymesh(POLYX)24小時漲幅1.33%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅1.28%。

24小時跌幅：IDEX(IDEX)24小時跌幅48.6%；Nuls(NULS)24小時跌幅31%；數位代幣(ICP)24小時跌幅16%。

近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅70%；Frontier(FRONT)近一週漲幅35.1%；Space ID(ID)近一週漲幅32.3%。