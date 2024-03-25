萬達王健林還沒走出危機 716億被凍結

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-25 16:00

天眼查的訊息顯示，大連萬達商業管理集團持有的大連新達盟商業管理公司，約人民幣 162.06 億元（新台幣 716 億元）股權被凍結，顯示萬達創辦人王健林似乎仍未走出危機。

據《證券時報》上周六（23 日）報導，天眼查的訊息顯示，大連萬達商業管理集團近日新增一則股權凍結的訊息，該股權凍結涉及的金額達 162.06 億元，被執行的企業為大連新達盟商業管理公司。

通過股權穿透，該公司實際控制人為王健林。這家公司才剛成立兩個多月，市場一度認為是王健林的最新商業布局。

此次股權凍結的期限為 2024 年 3 月 20 日至 2027 年 3 月 19 日，執行法院為江蘇省揚州市邗江區人民法院。

值得注意的是，就在前幾天，珠海萬達商管一度衝上熱搜，起因是大筆股權被凍結。國家企業信用信息公示系統網站顯示，珠海萬達商管近日新增一則股權凍結的消息，凍結股權數額約 50.72 億股。

王健林「賣賣賣」的步伐仍未停歇，甚至還加快出售節奏。今年 3 月中旬，天津市薊州區萬達廣場商業公司出現工商變更，原全資股東大連萬達商業管理集團退出，新增北京天鼎琨陽科技公司為全資股東。目前萬達集團累計已出售 14 座萬達廣場。

目前萬達商管存續債券有九檔，存續規模為 69.02 億元，一年內到期金額為 18.78 億元。

境外債方面，目前萬達商管存續美元債 3 檔，存續餘額為 12.4 億美元，一年內有兩檔美元債到期，到期金額為 9.4 億美元。

由此可見，萬達商管短期內面臨較大償債壓力。2023 年末，萬達商管子公司 6 億美元債調整還款方案獲債券持有人通過，該債券到期日從 2024 年 1 月 29 日調整為 2024 年 12 月 29 日，展期期間分四次還清。

為了因應企業債務危機，出售資產無疑是萬達回籠資金最直接、最迅速的方式。