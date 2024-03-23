鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.9億美元，API3(API3)24小時漲幅達12%

鉅亨網新聞中心 2024-03-23 17:15

24小時漲幅：API3(API3)24小時漲幅12%；BAKE(BAKE)24小時漲幅10.3%；CKB(CKB)24小時漲幅8.37%。

24小時跌幅：Enzyme(MLN)24小時跌幅22.1%；Polymesh(POLYX)24小時跌幅17.4%；Nuls(NULS)24小時跌幅17.5%。

近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅69.2%；Frontier(FRONT)近一週漲幅38.3%；0x協議(ZRX)近一週漲幅35.4%。