鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.9億美元，API3(API3)24小時漲幅達12%
鉅亨網新聞中心 2024-03-23 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,222.02美元，24小時漲跌幅-2.69%；以太幣(ETH)現報價格3,330.49美元，24小時漲跌幅-4.39%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.9億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達17.96億美元；SOL(SOL)24小時成交量達9.57億美元。
24小時漲幅：API3(API3)24小時漲幅12%；BAKE(BAKE)24小時漲幅10.3%；CKB(CKB)24小時漲幅8.37%。
24小時跌幅：Enzyme(MLN)24小時跌幅22.1%；Polymesh(POLYX)24小時跌幅17.4%；Nuls(NULS)24小時跌幅17.5%。
近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅69.2%；Frontier(FRONT)近一週漲幅38.3%；0x協議(ZRX)近一週漲幅35.4%。
近一週跌幅：Polymesh(POLYX)近一週跌幅79.6%；Reserve Rights(RSR)近一週跌幅49.4%；LTO Network(LTO)近一週跌幅40.8%。
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