鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過32.63億美元，CyberConnect(CYBER)24小時漲幅達9.54%

鉅亨網新聞中心 2024-03-23 10:15

24小時漲幅：CyberConnect(CYBER)24小時漲幅9.54%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅7.33%；LTO Network(LTO)24小時漲幅5.98%。

24小時跌幅：Enzyme(MLN)24小時跌幅32.6%；Firo(FIRO)24小時跌幅19.9%；Nuls(NULS)24小時跌幅21.6%。

近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅69.2%；Frontier(FRONT)近一週漲幅38.3%；0x協議(ZRX)近一週漲幅35.4%。