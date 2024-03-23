鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過32.63億美元，CyberConnect(CYBER)24小時漲幅達9.54%
鉅亨網新聞中心 2024-03-23 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,952.03美元，24小時漲跌幅-1.98%；以太幣(ETH)現報價格3,342.85美元，24小時漲跌幅-3.36%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達32.63億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.81億美元；SOL(SOL)24小時成交量達10.53億美元。
24小時漲幅：CyberConnect(CYBER)24小時漲幅9.54%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅7.33%；LTO Network(LTO)24小時漲幅5.98%。
24小時跌幅：Enzyme(MLN)24小時跌幅32.6%；Firo(FIRO)24小時跌幅19.9%；Nuls(NULS)24小時跌幅21.6%。
近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅69.2%；Frontier(FRONT)近一週漲幅38.3%；0x協議(ZRX)近一週漲幅35.4%。
近一週跌幅：Polymesh(POLYX)近一週跌幅79.6%；Reserve Rights(RSR)近一週跌幅49.4%；LTO Network(LTO)近一週跌幅40.8%。
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