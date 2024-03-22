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鉅亨速報

盤後速報 - 元山(6275)下週(3月29日)除息2.97元，預估參考價62.53元

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:05

元山(6275-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.97元。

以今日(3月22日)收盤價65.50元計算，預估參考價為62.53元，息值合計為2.97元，股息殖利率4.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

元山(6275-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦週邊設備。各式小家電。近5日股價上漲0.61%，櫃買市場加權指數上漲1.71%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/29 65.50 2.9743 4.54% 0.0
2023/08/22 48.5 2.1083 4.35% 0.0
2022/08/05 31.45 2.195 6.98% 0.0
2021/06/21 31.85 1.5 4.71% 0.0
2018/08/09 18.3 0.599789 3.28% 0.0

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