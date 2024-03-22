盤後速報 - 元山(6275)下週(3月29日)除息2.97元，預估參考價62.53元
鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:05
元山(6275-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.97元。
以今日(3月22日)收盤價65.50元計算，預估參考價為62.53元，息值合計為2.97元，股息殖利率4.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
元山(6275-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦週邊設備。各式小家電。近5日股價上漲0.61%，櫃買市場加權指數上漲1.71%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/29
|65.50
|2.9743
|4.54%
|0.0
|2023/08/22
|48.5
|2.1083
|4.35%
|0.0
|2022/08/05
|31.45
|2.195
|6.98%
|0.0
|2021/06/21
|31.85
|1.5
|4.71%
|0.0
|2018/08/09
|18.3
|0.599789
|3.28%
|0.0
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