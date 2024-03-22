中國加強食安監管 規定預製菜不添防腐劑

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 12:00

中國市場監管總局、教育部、工業和信息化部、農業農村部、商務部、國家衛生健康委等六部門近日聯合印發《關於加強預製菜食品安全監管 促進產業高品質發展的通知》（以下簡稱《通知》），規定預製菜中不添加防腐劑、食品添加劑「非必要不添加」、不同類別預製菜應嚴格符合相應的冷凍冷藏等條件要求，給預製菜戴上「緊箍咒」，進一步規範行業發展。

據上海證券報周四（21 日）報導，《通知》主要包括以下四方面：

一是首次在國家層面明確預製菜的定義和範圍

預製菜也稱預製菜肴，其範圍應當兼具預製化和菜肴的特徵。

速凍麵米食品、盒飯、蓋澆飯、饅頭、糕點、肉夾饃、麵包、漢堡、三明治、披薩等主食類產品不屬於預製菜。

二是健全預製菜標準體系建設

統籌制定嚴謹、統一的覆蓋預製菜生產加工、冷藏冷凍和冷鏈物流等環節的食品安全國家標準以及預製菜術語、產品分類等品質標準。

三是加強預製菜食品安全監管

嚴格落實企業主體責任和屬地監管責任，切實保障預製菜產品食品安全。

四是統籌推進預製菜產業高品質發展

不斷增強優質原料保障能力、提升關鍵技術創新研發水準、加快先進生產工藝裝備應用、營造良好產業發展環境。