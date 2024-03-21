〈央行理監事會〉台灣央行投震撼彈！升息半碼 外媒這麼說

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-21 23:02

全球主要央行都在暗示未來幾個月可能會降息，台灣央行周四（21 日）卻意外升息半碼，把基準利率上調至 2008 年以來最高水準，央行總裁楊金龍表示，此舉是為了抑制國內通膨預期心理。

台灣央行周四召開理監事會議，宣布升息半碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別調整為年息 2％、2.375％及 4.25％。

以下是外媒對台灣央行升息的看法：

彭博：

通膨一直是央行官員持續關注的問題。 以國際標準衡量，儘管消費者物價指數（CPI）仍屬溫和，但過去三年大部分時間裡，物價的升幅都超過 2%，高於央行的舒適區。

路透：

台灣央行對通膨壓力的立場謹慎，於是央行官員調高政策利率，與全球大趨勢背離，跌破市場眼鏡。

台灣央行調升關鍵利率，以防範通膨風險，但此舉與許多亞洲國家的央行不同調，近來印尼、馬來西亞、泰國等國央行均按兵不動。

那麼，經濟學家又怎麼說呢？

法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師 Kiyong Seong 表示，台灣央行的舉動令市場感到意外，儘管如此，這並不意味央行會繼續升息，這看起來像是一次性調整。

澳盛銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆說，台灣央行升息，並非完全令人感到意外。「雖然我們提出的基本情境是按兵不動，但我們也警告一些央行官員擔心通膨風險。現在央行已經出手了，接下來可能會採取觀望立場。」