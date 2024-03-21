〈能源盤後〉美元走強 油價承壓 自5個月高點回落

鉅亨網編譯許家華 2024-03-21 06:09

國際油價周三 (20 日) 收低，自前兩個交易日連日上漲後登上的 5 個月高點回落，係因美元走強令價格承壓，儘管美元在美國聯準會 (Fed) 宣布政策後回吐了部分漲幅。

交易者消化了美國官方上周原油和汽油庫存下降、餾分油庫存上升的報告。

Fed 周三下午宣布維持基準利率不變，並維持今年 3 次降息的預期，但油價對此反應不大。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.79 美元或 2.1%，收每桶 81.68 美元。該期貨今日收盤到期。

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.46 美元或 1.8%，收每桶 81.27 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.43 美元或 1.6%，報每桶 85.95 美元。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.73 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 2.4%，收每加侖 2.70 美元。

4 月交割的天然氣價格下跌 2.6%，收每百萬 Btu 1.70 美元，盡數回吐前一日 2.4% 漲幅。

市場推動力

隨著美元走強，油價盤整。ICE 美元指數周三上漲 0.2%，但已脫離盤中最差水準。美元走強不利美元計價的大宗商品，因這會使其對非美元買家來說更加昂貴，削減其投資意願。

Fed 周三一如預期，將利率維持在 5.25%-5.5% 的區間不變。Fed 點陣圖顯示，政策制定者仍預計在年底前降息 3 次、每次 25 個基點。

在 Fed 公布決策後，聯邦基金期貨交易員更積極在價格上反映 6 月降息的前景。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「雖然黃金市場和銅看到 Fed 的點陣圖確實很高興，但石油市場仍持懷疑態度。」降息可提振經濟，隨之提振能源需求。

與此同時，ING 策略師 Ewa Manthey 和 Warren Patterson 報告指出，因烏克蘭無人機襲擊而關閉的俄羅斯煉油產能數量各不相同，但估計至少有 60 萬桶 / 日受到影響。

「雖然這在理論上為市場提供了支撐，但這表明，隨著俄羅斯境內煉油廠運行率降低，其原油出口供應量可能會增加。如果煉油廠持續關閉下去，最終將迫使俄羅斯生產商在無法出口全數原油的情形下降低供應，烏克蘭的襲擊行動短期內對成品油較為有利。」

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周(3/15 止) 美國商業原油庫存下降 200 萬桶，為連續第二週下降。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示，因美國煉油廠陸續結束維護期，煉油廠運作率創 1 月第二周以來最高水準，達 9 周高點，這讓原油庫存適度下降，此外原油出口強勁也有利削減原油庫存。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期美國上周 (3/1 止) 商業原油庫存減少 270 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布原油庫存減少 150 萬桶。

此外，EIA 報告也顯示，上周汽油供應減少 330 萬桶，但餾分油庫存增加 60 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期美國上周 (3/1 止) 汽油庫存減少 190 萬桶、餾分油庫存減少 230 萬桶。

「儘管煉油廠運行率提升且隱含需求下降，但汽油庫存仍連續第七週減少，而餾分油庫存在隱含需求小幅上漲的情況下略有增加。」Smith 說。