盤後速報 - 欣雄(8908)下週(3月28日)除息0.8元，預估參考價56.8元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
欣雄(8908-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(3月21日)收盤價57.60元計算，預估參考價為56.8元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
欣雄(8908-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為以導管供應氣體燃料。瓦斯計量器之製造租售業務。前各項器材設備之按裝維護及進出口代理。近5日股價上漲1.22%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|57.60
|0.8
|1.39%
|0.0
|2023/09/14
|70.9
|0.0
|0.0%
|1.0
|2023/03/24
|72.9
|0.8
|1.1%
|0.0
|2022/09/07
|84.0
|0.0
|0.0%
|1.5
|2022/04/07
|81.5
|0.4
|0.49%
|0.0
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