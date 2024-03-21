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鉅亨速報

盤後速報 - 欣雄(8908)下週(3月28日)除息0.8元，預估參考價56.8元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

欣雄(8908-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(3月21日)收盤價57.60元計算，預估參考價為56.8元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

欣雄(8908-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為以導管供應氣體燃料。瓦斯計量器之製造租售業務。前各項器材設備之按裝維護及進出口代理。近5日股價上漲1.22%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 57.60 0.8 1.39% 0.0
2023/09/14 70.9 0.0 0.0% 1.0
2023/03/24 72.9 0.8 1.1% 0.0
2022/09/07 84.0 0.0 0.0% 1.5
2022/04/07 81.5 0.4 0.49% 0.0

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