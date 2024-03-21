盤後速報 - 博大科技(8109)下週(3月28日)除息6元，預估參考價97.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
博大科技(8109-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(3月21日)收盤價103.50元計算，預估參考價為97.5元，息值合計為6.0元，股息殖利率5.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
博大科技(8109-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電腦軟硬體及週邊設備暨零組件之製造、加工、買賣。各種交直流電源供應器.轉換器.電信器材及其零組件之製造加工買賣。資訊軟體服務業。近5日股價上漲1.48%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|103.50
|6.0
|5.8%
|0.0
|2023/07/07
|94.3
|1.9835
|2.1%
|0.0
|2023/04/06
|91.3
|3.9947
|4.38%
|0.0
|2022/04/14
|77.0
|4.0
|5.19%
|0.0
|2021/03/31
|74.2
|3.5
|4.72%
|0.0
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