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鉅亨速報

盤後速報 - 博大科技(8109)下週(3月28日)除息6元，預估參考價97.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

博大科技(8109-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(3月21日)收盤價103.50元計算，預估參考價為97.5元，息值合計為6.0元，股息殖利率5.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

博大科技(8109-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電腦軟硬體及週邊設備暨零組件之製造、加工、買賣。各種交直流電源供應器.轉換器.電信器材及其零組件之製造加工買賣。資訊軟體服務業。近5日股價上漲1.48%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 103.50 6.0 5.8% 0.0
2023/07/07 94.3 1.9835 2.1% 0.0
2023/04/06 91.3 3.9947 4.38% 0.0
2022/04/14 77.0 4.0 5.19% 0.0
2021/03/31 74.2 3.5 4.72% 0.0

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