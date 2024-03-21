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鉅亨速報

盤後速報 - 青鋼(8930)下週(3月28日)除息2.5元，預估參考價39.35元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

青鋼(8930-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(3月21日)收盤價41.85元計算，預估參考價為39.35元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

青鋼(8930-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為輕鋼架.防火門之製造,買賣業務。經營有關進出口業務。各種機械之製造及買賣業務。近5日股價上漲2.22%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 41.85 2.5 5.97% 0.0
2023/03/30 18.1 1.0 5.52% 0.0
2022/03/31 18.35 0.8 4.36% 0.0
2021/03/31 14.1 0.5 3.55% 0.0
2020/06/18 12.0 0.61 5.08% 0.0

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