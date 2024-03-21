盤後速報 - 青鋼(8930)下週(3月28日)除息2.5元，預估參考價39.35元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
青鋼(8930-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(3月21日)收盤價41.85元計算，預估參考價為39.35元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
青鋼(8930-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為輕鋼架.防火門之製造,買賣業務。經營有關進出口業務。各種機械之製造及買賣業務。近5日股價上漲2.22%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|41.85
|2.5
|5.97%
|0.0
|2023/03/30
|18.1
|1.0
|5.52%
|0.0
|2022/03/31
|18.35
|0.8
|4.36%
|0.0
|2021/03/31
|14.1
|0.5
|3.55%
|0.0
|2020/06/18
|12.0
|0.61
|5.08%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇