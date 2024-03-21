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鉅亨速報

盤後速報 - 大慶證(6021)下週(3月28日)除息0.3元，預估參考價16.7元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

大慶證(6021-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(3月21日)收盤價17.00元計算，預估參考價為16.7元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

大慶證(6021-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為證券商。期貨商。近5日股價下跌4.36%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 17.00 0.3 1.76% 0.0
2023/09/11 15.3 0.3 1.96% 0.0
2019/07/09 12.9 1.0 7.75% 0.0
2018/06/25 9.04 0.35 3.87% 0.0
2014/06/30 16.4 0.7 4.27% 0.0

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