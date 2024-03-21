盤後速報 - 大慶證(6021)下週(3月28日)除息0.3元，預估參考價16.7元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
大慶證(6021-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(3月21日)收盤價17.00元計算，預估參考價為16.7元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
大慶證(6021-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為證券商。期貨商。近5日股價下跌4.36%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|17.00
|0.3
|1.76%
|0.0
|2023/09/11
|15.3
|0.3
|1.96%
|0.0
|2019/07/09
|12.9
|1.0
|7.75%
|0.0
|2018/06/25
|9.04
|0.35
|3.87%
|0.0
|2014/06/30
|16.4
|0.7
|4.27%
|0.0
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