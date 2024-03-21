圈錢跑路！中國鋼鐵貿易商又傳爆雷

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-21 15:00

知情人士透露，包頭市玉侖鋼鐵貿易公司、四川寶恩嘉創商貿公司爆雷，以收取冬儲資源訂貨為由，預收了客戶螺紋鋼貨款，但這兩家公司未到鋼廠訂貨，現無法正常交貨，天津和福建也有鋼貿企業爆雷。

據天眼查信息，包頭玉侖鋼鐵成立於 2020 年，是一家以從事批發業為主的企業，註冊資本為 500 萬元，實繳資本 163.6 萬元。這與 1 億元的涉案資金相差甚大。

所謂鋼材「冬儲」，指的是鋼貿商在冬季銷售低迷的情況下，以相對較低的價格大量囤積鋼材資源，待春節後價格上漲，套取利潤。

與包頭玉侖鋼鐵類似情況的，還有四川寶恩嘉創。鋼鐵行業人士指出，寶恩嘉創在年前募資儲備了大概 1 萬噸螺紋鋼，並以冬儲政策為由，預收了幾萬噸螺紋鋼貨款，其中大部分預收 20% 的保證金，但四川寶恩嘉創沒有到鋼廠訂貨，最終交不出貨。

另有行業人士說，四川寶恩嘉創曾是首鋼水城鋼鐵（集團）公司（下稱「水鋼」）的代理商，代理量只有 1 萬噸 / 月，現在水鋼更換了代理商。

業內傳出的消息顯示，四川寶恩嘉創在 2023 年因出現大額虧損，無法向債權人分紅，且還不出錢，股東矛盾升級，老板因此在 2024 年春節前以遠低於市場價格的冬儲政策，在成都市場圈錢堵窟窿。

天眼查的資料顯示，四川寶恩嘉創今年涉及三起民間借貸糾紛，原告分別為林貞、林淑英、周星芳，被告四川寶恩嘉創及周其亮（沒查到）。前兩起案件的立案時間均為今年 1 月 18 日，已於 2 月 23 日開庭，第二次開庭時間為 3 月 27 日。後一起案件開庭時間定於 5 月 10 日，原告訴求為四川寶恩嘉創返還借款 280 萬元及利息。

除了上述兩家鋼貿企業爆雷，業界人士爆料，天津和福建也有鋼貿企業爆雷。

談起爆雷事件，行業人士說，每年都會發生類似事件。根據武漢市金屬材料流通協會發布的風險提示函，去年 8 月以來，四川、江蘇、浙江、貴州等地相繼出現鋼貿企業「爆雷」事件，多地行業協會、商會發布風險提示書，提醒鋼貿企業防範風險，避免盲目交易。

中國金屬材料流通協會黨支部書記、執行會長兼秘書長陳雷鳴表示，經濟下行期，鋼材銷售遇冷，低買高賣賺差價的鋼貿商生存空間很小，賺不到錢就自然不幹了或者轉行了，大多數鋼貿商都是如此，但也有少數惡意跑路現象。

「年前通過冬儲政策賭一把的情況也存在，今年因為春節後鋼材價格一路下行，便存在賭輸後不交貨捲錢跑路現象，數萬家鋼貿企業中出現幾家爆雷，也是正常現象。」他說。