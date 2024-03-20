〈全球人壽展望〉邁向永續企業 將遞SBTi承諾書目標減碳4.2%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-20 19:13
全球人壽今 (20) 日舉辦 30 周年記者會，董事長林文惠及總經理馬君碩強調，全球人壽營運首要目標並不在擴大規模，而是成為真正的永續企業，並宣布，將於今年正式提交 SBTi 科學基礎目標承諾書，設定 4.2% 的減碳目標，落實全球人壽從 30 走向永續的承諾。
林文惠致詞時指出，全球人壽 30 年來締造許多非凡的里程碑，從外商一路成長至今，經過 4 次併購，服務多達 300 萬名保戶，過去 10 年獲利穩健，資產規模已達新台幣 1 兆 4 千億元，是國內資產第八大壽險公司。
林文惠表示，全球人壽以落實低碳營運、創造幸福社會、重視責任投資三大 ESG 策略主軸，建立永續發展藍圖，落實對「人」及「環境」的永續承諾，並根據 SBTi 科學基礎減碳目標，以全球升溫 1.5 度 C 情境，設定 4.2% 的營運減碳目標。
全球人壽總經理馬君碩表示，未來將持續整合「金融」、「科技」、「服務」、「創新」與「永續」五大元素，朝「Future Branding」邁進，聚焦於公司營運策略的四大支柱，使企業更具競爭力且符合社會期望，穩健實現永續企業的願景。
全球人壽規模穩定擴張，企業總部正在興建中，馬君碩說明，該基地位於敦化北路及民權東路交叉口東南側，臨近松山機場，面積約 2982 坪，總部設計主視覺為「蝴蝶」，象徵公司在穩健經營孵育下的破蛹蛻變，預計最快再 2 年半就能完工啟用。
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