〈全球人壽展望〉邁向永續企業 將遞SBTi承諾書目標減碳4.2%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-20 19:13

全球人壽今 (20) 日舉辦 30 周年記者會，董事長林文惠及總經理馬君碩強調，全球人壽營運首要目標並不在擴大規模，而是成為真正的永續企業，並宣布，將於今年正式提交 SBTi 科學基礎目標承諾書，設定 4.2% 的減碳目標，落實全球人壽從 30 走向永續的承諾。

林文惠致詞時指出，全球人壽 30 年來締造許多非凡的里程碑，從外商一路成長至今，經過 4 次併購，服務多達 300 萬名保戶，過去 10 年獲利穩健，資產規模已達新台幣 1 兆 4 千億元，是國內資產第八大壽險公司。

林文惠表示，全球人壽以落實低碳營運、創造幸福社會、重視責任投資三大 ESG 策略主軸，建立永續發展藍圖，落實對「人」及「環境」的永續承諾，並根據 SBTi 科學基礎減碳目標，以全球升溫 1.5 度 C 情境，設定 4.2% 的營運減碳目標。

全球人壽總經理馬君碩表示，未來將持續整合「金融」、「科技」、「服務」、「創新」與「永續」五大元素，朝「Future Branding」邁進，聚焦於公司營運策略的四大支柱，使企業更具競爭力且符合社會期望，穩健實現永續企業的願景。