盤後速報 - 明安(8938)下週(3月27日)除息1.6元，預估參考價70.1元
鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:05
明安(8938-TW)下週(3月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
以今日(3月20日)收盤價71.70元計算，預估參考價為70.1元，息值合計為1.6元，股息殖利率2.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
明安(8938-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為碳纖維預浸材料、碳維維製品(球桿、球頭..)製造加工及買賣業務。航太工業所需「碳纖維布」之製造加工及買賣業務。前項有關產品之進出口貿易業務。近5日股價下跌1.77%，櫃買市場加權指數下跌0.43%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/27
|71.70
|1.6
|2.23%
|0.0
|2023/03/29
|107.0
|8.9748
|8.39%
|0.0
|2022/06/22
|80.6
|5.5
|6.82%
|0.0
|2021/07/28
|78.5
|2.7
|3.44%
|0.0
|2020/06/30
|33.25
|2.3
|6.92%
|0.0
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