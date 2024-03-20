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鉅亨速報

盤後速報 - 明安(8938)下週(3月27日)除息1.6元，預估參考價70.1元

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:05

明安(8938-TW)下週(3月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(3月20日)收盤價71.70元計算，預估參考價為70.1元，息值合計為1.6元，股息殖利率2.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

明安(8938-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為碳纖維預浸材料、碳維維製品(球桿、球頭..)製造加工及買賣業務。航太工業所需「碳纖維布」之製造加工及買賣業務。前項有關產品之進出口貿易業務。近5日股價下跌1.77%，櫃買市場加權指數下跌0.43%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/27 71.70 1.6 2.23% 0.0
2023/03/29 107.0 8.9748 8.39% 0.0
2022/06/22 80.6 5.5 6.82% 0.0
2021/07/28 78.5 2.7 3.44% 0.0
2020/06/30 33.25 2.3 6.92% 0.0

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