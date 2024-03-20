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鉅亨速報

盤後速報 - 白紗科(8401)下週(3月27日)除息0.8元，預估參考價24.05元

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:05

白紗科(8401-TW)下週(3月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(3月20日)收盤價24.85元計算，預估參考價為24.05元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

白紗科(8401-TW)所屬產業為其他業，主要業務為包裝盒、標籤印刷產品之製造加工買賣。名片、海報、書冊、信封等紙製品印刷之製造加工買賣。桌月曆、手提袋及前各項有關之進出口貿易業務。近5日股價下跌0.4%，櫃買市場加權指數下跌0.43%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/27 24.85 0.8 3.22% 0.0
2023/03/29 24.25 1.9986 8.24% 0.0
2022/03/24 20.25 1.7321 8.55% 0.0
2021/03/31 15.3 0.6662 4.35% 0.0
2020/04/01 11.0 0.5006 4.55% 0.0

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