00939一掛牌就破發，00940成分股真的穩賺不賠嗎?

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 19:00

周三台股開高走低，早盤最高達 19994+137 點，收盤 19784-72，虎頭蛇尾沒能攻上 2 萬點，一來輝達 GTC 大會黃仁勳發表完新產品，除輝達之外其他美國 AI 股幾乎都拉回，台股也受影響。二來台灣持續上演 ETF 之亂，投資人瘋狂搶購 00939、00940，造成成分股一路被買上去，排擠市場其他股票的表現。

大華國際投顧鄭瑞宗指出，00939 今日掛牌衝出 77.3 萬張成交量，掛牌價 15.11，股價卻是翻黑下跌收 15.03，搶購的人原本天真以為存股買進 ETF 一定穩賺，沒想到一掛牌就虧錢下跌，會有多少人願意慢慢等配息，一路存到隔年呢? 而 00940 將在 4/1 掛牌，在此之前會持續買進成分股長榮、漢唐、新普等等股票，但也要小心吃豆腐的賣壓倒出來，這種擺明了先報明牌要大買的好事，市場沒有人趁機倒貨才是奇怪，人多的地方不要去，是鄭瑞宗良心的建議。

另外三月底持續有法人作帳、結帳，很多股票還是有賣壓，(2330-TW)台積電這次自 3/4 短短五天一路從 689 飆上 796，中小型股自 3/4 就開始震盪拉回，其中 (3661-TW) 世芯自 4565 殺到 3300 共計下跌 1265 跌幅 27.7%，(6462-TW)神盾跌 35.8%，(8054-TW)安國跌 46%，(8227-TW)巨有科跌 44%，(3035-TW)智原跌 26%，(6643-TW) M31 跌 38%，(3228-TW)金麗科跌 23%，(3443-TW)創意跌 20%，(3529-TW)力旺跌 18%，(6531-TW)愛普跌 21.7%，IP 股這波平均跌幅約三成，是這波中小型股回檔的重災區，而 IP 股幾乎都是台股多頭指標，走勢對盤面極為重要，這次的拉回對其他中小型股影響不小，只要轉強上去，中小型股就會跟著往上

鄭瑞宗表示，三月底他認為 IP 股確實有機會反攻，主要還是這次跌最早跌最深，最有機會先漲上去，其中金麗科、神盾是唯二這波拉回沒有跌破季線的最強勢股，反攻也最容易，金麗科三月營收有新產品量產 + NRE 入帳，數字上會有強勁成長，這波跌不多上檔也沒有太多套牢，要漲會相對容易。

神盾周二公告旗下乾瞻科技 5 奈米 IP 已獲美系 AI 晶片大廠採用，用於 AI 伺服器之上，並委由台積電 COWOS 封裝量產，今年三星訂單也非常強勁，EPS 估計將 > 15 元，IP 股 PE 都超過 40 倍，這次神盾自 343.5 打回 223 最低點，已騰出巨大的反彈空間。神盾轉投資安國週三也一度大漲 8.9%，去年併購星河半導體，帶進來 2~3 個七奈米的 ASIC 案子，將帶動今年 EPS 上看 6~7 元，三月營收估計有不錯的成長，這波自 224 打到 121，跌幅為 IP 股第一名，但股價幾乎就快站回季線之上，突破上去就可望加速反彈，未來若也比照 40 倍 PE，也有大反彈的機會

鄭瑞宗強調，另外三月營收樂觀的還有類比 IC，通嘉、陞達科、來頡都不錯，其中陞達科有機會挑戰新高可能最強。AI 伺服器華擎、技嘉、緯創、緯穎、廣達估計都不錯，最近大漲的鴻海、和碩 AI 貢獻度也將開始上升。AI 零組件雙鴻、奇鋐、高力、尼得科受惠水冷趨勢，業績也都持續向上，但股價偏高不建議去追，光通訊也雷同，上詮、波若威、前鼎、光環、聯鈞、華星光等都還要時間整理。連接器族群受惠 AI + 高速傳輸，今年產品都有升級的新需求，營收也都強勁向上，嘉澤、良維、湧德、正凌都會越來越好，只要是三月營收漂亮，股價這波修正過的，都是四月有機會表現的選股標的

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

神盾、安國大漲！IP 股將捲土重來！

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