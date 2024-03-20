〈陸港盤後〉中國央行LPR報價按兵不動 A股三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-20 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（19 日）收盤同步走高，滬指漲 0.55%，中國人民銀行（央行）周三公布貸款市場報價利率（LPR）最新報價，1 年期 LPR 為 3.45%，5 年期以上 LPR 為 3.95%，均按兵不動。

滬指周三收盤漲 0.55% 報 3,079.69 點，深證成指漲 0.21% 報 9,717.37 點，創業板指漲 0.12% 報 1,909.25 點；兩市成交額合計人民幣 1 兆元，「北向資金」淨買入 55.68 億元。

教育、醫療保健、零售、汽車、石油、半導體、醫藥、銀行等類股走高，短劇遊戲、Sora、低空經濟、AIGC 等概念股活躍。

香港恒生指數周三收盤漲 0.08%，報 16,543.07 點，恒生科技指數漲 0.65%，報 3,551.42 點。

據《財聯社》報導，中國央行周三進行人民幣 30 億元 7 天期逆回購操作，中標利率維持在 1.80% 的水準，周三有 30 億元 7 天期逆回購到期，這代表央行零投放零回籠。

中國 A 股市場滬指周三早盤跌 0.13%，深成指跌 0.28%，創業板指跌 0.46%。

本月央行也未調降先導指標中期借貸便利（MLF）利率。3 月 15 日，MLF 到期金額為 4,810 億元，央行續作了 3,870 億元，回收 940 億元，利率持平，是 2022 年 12 月以來首次淨回籠。

對於央行下一步動向，民生銀行研究院溫彬團隊在分析 1～2 月經濟數據後表示，工業增長比較強勁，製造業企業投資意願回升，下一階段貨幣政策可能會在「精準有效」方面發力。

《彭博》也指出，儘管經濟學家預料中國央行將在今年稍後降息，並降低存款準備金率，但本周出爐的最新經濟數據顯示，工業部門和投資今年開局良好，這可能會減緩決策官員加碼刺激措施的迫切性。

瑞穗證券資深中國經濟學家周敏（Serena Zhou）表示：「鑒於今年來中國經濟活動明顯升溫，央行加碼貨幣寬鬆政策的緊迫性已經減弱。」

中國國家統計局周一公布的數據顯示，1～2 月工業生產年增 7%，增幅大於經濟學家原估的 5.2%。零售銷售年增 5.5%，符合預期。

1～2 月全國固定資產投資年增 4.2%，遠優於經濟學家預測的 3.2%。1～2 月全國房地產開發投資年降 9%，依然是中國經濟一大拖累。