盤後速報 - 安鈦克(6276)下週(3月26日)除息2.27元，預估參考價67.73元
鉅亨網新聞中心 2024-03-19 17:05
安鈦克(6276-TW)下週(3月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.27元。
以今日(3月19日)收盤價70.00元計算，預估參考價為67.73元，息值合計為2.27元，股息殖利率3.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
安鈦克(6276-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦週邊產品。近5日股價下跌0.99%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/26
|70.00
|2.2683
|3.24%
|0.0
|2023/03/31
|22.5
|0.7
|3.11%
|0.0
|2022/03/31
|20.65
|1.0
|4.84%
|0.0
|2021/08/06
|37.4
|3.0
|8.02%
|0.0
|2020/08/26
|28.0
|0.6351
|2.27%
|0.0
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