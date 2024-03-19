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鉅亨速報

盤後速報 - 安鈦克(6276)下週(3月26日)除息2.27元，預估參考價67.73元

鉅亨網新聞中心 2024-03-19 17:05

安鈦克(6276-TW)下週(3月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.27元。

以今日(3月19日)收盤價70.00元計算，預估參考價為67.73元，息值合計為2.27元，股息殖利率3.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

安鈦克(6276-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦週邊產品。近5日股價下跌0.99%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/26 70.00 2.2683 3.24% 0.0
2023/03/31 22.5 0.7 3.11% 0.0
2022/03/31 20.65 1.0 4.84% 0.0
2021/08/06 37.4 3.0 8.02% 0.0
2020/08/26 28.0 0.6351 2.27% 0.0

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