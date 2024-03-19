鉅亨網新聞中心 2024-03-19 18:00

台股持續在兩萬點震盪，目前觀察關鍵缺口 19532 點，沒有回補之前，短線上多方強勢，持續偏多思考偏多操作，震盪反而是機會，近期 ETF 資金進場，指數不容易下跌太多，不過這邊要留意，4 月之後，ETF 動能沒了，相關成分股就容易震盪整理，所以操作上盡量不要買均線乖離過大的個股，不要買本益比過高的個股，佈局低檔轉強本益比較低的主力股，上漲空間較大，風險更低。

太玄了！00940 募集 1700 億，究竟有何魔力？

大華國際投顧蘇建豐指出，台積電 (2330-TW) 嘉義設廠，CoWoS 供不應求，帶動相關設備股營運表現，弘塑 (3131-TW)，辛耘(3583-TW) 股價整理後轉強，不過大多數設備股在一波急漲之後，本益比都拉高到 20 倍以上，這時候反而要去留意股價還未大幅度上漲而且本益比較低的設備股，例如，擎邦(6122-TW)，手中握有德商，台塑，南亞科技，奇美等工程訂單，今年預估獲利 5~7 元，目前股價 70 元左右，本益比只有 12 倍左右，如本益比往 20 倍靠攏，股價就上看 120 元，可以多加留意。

台股攻擊兩萬點，主要靠台積電 (2330-TW)，聯發科(2454-TW)，鴻海(2317-TW)，重電以及散熱，其餘很多個股反而是下跌的，有沒有買對股票，績效是兩樣情，例如，神盾集團，矽智財，IC 設計，這一波很多個股都下跌 30-40%，例如，安國(8054-TW) 股價最高 224 元，一路拉回到 121 元，大跌 46%；愛普 (6531-TW) 股價最高 555 元，拉回到 397.5 元，大跌 28%。



蘇建豐表示，大跌過後，修正本益比之後，投資價值開始浮現，觀察指標，世芯 - KY(3661-TW)，頸線壓力在 2/27 的 3815 元，如能站上去轉強，就會帶動矽智財與 IC 設計重回資金懷抱，成為下一波帶動台股站穩兩萬點的族群。

至於散熱，全面起漲之後，指標股奇鋐 (3017-TW) 股價最高來到 677 元，雙鴻 (3324-TW) 股價最高來到 745 元，依照今年獲利來看，奇鋐 EPS 預估 18~22 元，本益比拉高到 34 倍左右，雙鴻 EPS 預估 20~25 元，本益比拉高到 32 倍左右，股價都不算便宜，建議不要追高，反而可以開始獲利放口袋，投資一定要掌握操作的節奏，盲目追價很危險，可以留意本益比較低的一詮(2486-TW)，高力(8996-TW)。

適時獲利了結，對於績效有很大的差異，例如，華擎 (3515-TW) 獲利 + 25% 賣在 300.5 元，股價最低回測到 249.5 元，一張就差 51 元。

新普 (6121-TW)，蘇建豐帶領會員朋友在 535 元賣出，把獲利放口袋，進行價差操作，股價直接拉回到月線附近 460.5 元，收割獲利，一張等於多賺 + 74.5 元，這一波操作，一張大賺 + 77 元，今年預估獲利 30 元以上，股價拉回代表本益比降低，今天股價站上 478 元轉強，有機會再攻一波。

收回資金佈局新主力股，AI 手機 + 電動車受惠飆股 2XXX，AI 手機引發換機潮，一和二月營收都倍增，加上電動車放量出貨，營運大成長，外資和投信積極佈局，股價回測月線就是佈局機會；還有營收倍增股，題材相近，股價快要過高，過高就會加速噴出，一定要把握最後上車機會。

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

IT 飆股 4XXX 來接棒，物聯網帶動 IT 大成長，今年營收和獲利會創高，本益比 15 倍相對便宜，剛回測頸線完畢，未過前高都是佈局機會。

龍哥換新公司了，請大家告訴大家，更強的研究團隊，更多飆股更多獲利。

「致富創始會員」，強烈起跑，歡迎舊朋友回娘家，有特別優惠，直接加會期。

優惠專案 178 一起發

跟著龍哥一起賺錢

致富專線 02-23628000

台積電嘉義設廠，「本益比最低」設備股，上漲空間最大

FB 頻道 https://www.facebook.com/stockfuturelung5

LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF

ID:@lung88988