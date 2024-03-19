支付寶16種語言翻譯服務開通試點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-19 11:00

為進一步提升外籍來華人員支付便利性，支付寶應用程式（App）周一（18 日）試點上線多種語言翻譯服務，從原有中英兩種語言擴大至 16 種語言服務。

據《新華社》報導，這 16 種語言，除了中文，包括英語、法語、德語、西班牙語、馬來語、阿拉伯語、義大利語、葡萄牙語、俄語、土耳其語、印尼語、韓語、日語、泰語、越南語等語種。

外籍用戶可以在支付寶 App 首頁點擊「翻譯」工具，選擇文字翻譯、語音翻譯、拍照翻譯等功能。16 種語言翻譯服務也能應用於支付寶 App 內的服務場景，包括打車、訂酒店、預訂景點門票、乘坐公交、匯率查詢等。

「支付寶新提供的翻譯服務很實用。」來自薩爾瓦多的在華留學生鄭小愛（Jennifer）說，她剛來中國就下載了支付寶。綁定外卡的過程整體很便捷，只需要輸入卡號、姓名等銀行卡資料，再透過護照資料確認銀行卡持卡人身份，就可以使用支付服務。