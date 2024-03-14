鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估下修至4.5元，預估目標價為116元
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 18:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.68元下修至4.5元，其中最高估值5.18元，最低估值4.2元，預估目標價為116元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|5.18(5.18)
|7.22
|6.79
|最低值
|4.2(4.36)
|5.29
|6.48
|平均值
|4.65(4.72)
|5.85
|6.63
|中位數
|4.5(4.68)
|5.65
|6.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20,820,000
|20,638,000
|22,063,000
|最低值
|20,410,990
|19,650,000
|20,763,850
|平均值
|20,500,600
|20,135,240
|21,199,620
|中位數
|20,424,000
|20,126,480
|20,772,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.68
|6.07
|5.64
|5.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,513,836
|19,861,133
|19,679,455
|23,156,921
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2723/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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