〈陸港盤後〉中國經濟數據報喜 A股三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-18 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（18 日）收盤同步走高，滬指漲 0.99%，最新數據顯示，中國前兩個月的工業生產、固定資產投資數據優於預期，成為經濟成長動能增強的最新跡象。

滬指周一收盤漲 0.99% 報 3,084.93 點，深成指漲 1.46% 報 9,752.83 點，創業板指大漲 2.25% 報 1,926.4 點；兩市成交額合計人民幣 1.1379 兆元，「北向資金」淨買入 28.25 億元。

券商、汽車、醫藥、環保、保險、石油等類股走高，低空經濟、消費電子、汽車拆解等概念股活躍。

香港恒生指數周一收盤漲 0.1%，報 16,737.12 點，恒生科技指數漲 1.25%，報 3,594.22 點。

中國國家統計局周一公布的數據顯示，1～2 月工業生產年增 7%，增幅大於經濟學家原估的 5.2%。零售銷售年增 5.5%，符合預期。

1～2 月全國固定資產投資年增 4.2%，遠優於經濟學家預測的 3.2%。1～2 月全國房地產開發投資年降 9%，依然是中國經濟一大拖累。

具體數據如下：

1～2 月零售銷售為人民幣 8.1307 兆元，年增 5.5%。

1～2 月全國固定資產投資為 5.0847 兆元，年增 4.2%

1～2 月全國房地產開發投資 1.1842 兆元，年降 9%。

1～2 月全國城鎮調查失業率平均值為 5.3%。

1～2 月工業生產年增 7%。

這些令人驚訝的強勁數據，成為經濟成長動能增強的最新跡象，而維持這個勢頭，是中國政府實現今年經濟成長目標的關鍵。今年的成長目標與去年相同，但由於比較基期較高，達標難度較高。

國家統計局新聞發言人劉愛華在記者會上表示，就業形勢總體穩定，1 月城鎮調查失業率是 5.2%，2 月是 5.3%，主要是受春節因素影響，符合季節性變化規律。與去年同期相比，1 月和 2 月城鎮調查失業率都下降 0.3 個百分點。

劉愛華指出，總的來看，今年前兩個月，隨著宏觀組合政策靠前發力，經濟運行持續恢復，加上春節假期有力帶動，國民經濟起步平穩、穩中有升。

不過，劉愛華也坦言，世界經濟增長前景仍面臨較大不確定性，中國仍面臨有效需求不足等問題，政府需要進一步鞏固經濟回升的基礎。

法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）在提及全國固定資產投資和工業生產時表示，在供給側刺激措施與出口需求回升帶動下，中國經濟正在回穩，但消費者的需求依然是弱點。