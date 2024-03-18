歐盟出手 要查阿里速賣通是否違反《數位服務法》

鉅亨網新聞中心 2024-03-18 16:20

歐盟執委會的調查主要關注五個方面：管理和降低風險、內容審核和內部投訴處理機制、廣告和推薦系統的透明度、交易商的可追溯性以及研究人員的數據訪問。

歐盟執委會說，將關注全球速賣通對消費者保護的實際或可預見的負面影響，尤其是全球速賣通有沒有執行服務條款。

歐盟在去年 11 月已經對全球速賣通發出提供資訊的要求，要求提出更多說明。

歐盟官員說，擔心全球速賣通可能散布假藥、不合規定的食品，或無效膳食補充劑等非法產品，且缺乏解決這些問題的措施。

全球速賣通說，將繼續與相關機關合作，以滿足 DSA 的要求。

全球速賣通是阿里巴巴集團旗下 B2B 跨境電商平台，成立於 2010 年。目前全球速賣通已經涵蓋全球 200 多個國家和地區，擁有超過 4 億的註冊用戶和超過 1.5 億的月活躍用戶。

根據歐盟《數位服務法》的規定，全球速賣通被認定是超大在線平台（VLOP），必須遵守《數位服務法》中規定的一系列義務。