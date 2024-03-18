比特幣跌破65,000美元 虛擬貨幣市場17.6萬人爆倉

鉅亨網新聞中心 2024-03-18 09:00

加密貨幣比特幣周日（17 日）一度跌破 65,000 美元，重挫逾 6%，以太坊也一度跌至 3,500 美元下方，虛擬貨幣市場共計 17.6 萬人爆倉。

據《券商中國》報導，比特幣周日一度跌破 65,000 美元 / 枚，最低報 64,742 美元，跌幅超過 6%。以太坊也一度跌至 3,500 美元下方，暴跌 9.77%。

CoinGlass 的數據顯示，截至台灣時間周日晚間 11 時許，最近 24 個小時內，虛擬貨幣市場共有 176,872 人爆倉，爆倉總金額達 5.14 億美元。

這一輪暴跌前夕，以比特幣為首的虛擬貨幣市場，上演一輪瘋狂大牛市，大批投資人湧進虛擬貨幣市場，比特幣不斷刷新歷史最高紀錄。3 月 14 日，比特幣盤中創出歷史新高，逼近 74,000 美元，較今年年初累計漲幅超過 70%。

支撐比特幣這一輪上漲行情的主要邏輯有以下三點：

一是比特幣現貨 ETF 發行為市場帶來更多增量資金。數據顯示，年初至今，比特幣流入資金高達 106 億美元，推動現貨比特幣價格一路走高。

區塊獎勵預計在 4 月 23 日將從 6.25 枚降至 3.125 枚，在供給減少預期下，交易者紛紛湧入比特幣市場。

在資金瘋狂追捧比特幣的背景下，市場出現了一個有趣的現象：在黃金 ETF 出現資金流出的同時，比特幣 ETF 迎來資金流入。數據顯示，年初至今，比特幣基金流入資金高達 106 億美元，實物黃金 ETF 卻流出 76 億美元。

幣圈對這個現象的看法是：全球投資人正在從黃金轉向比特幣。

對此，摩根大通在最新研究報告中指出，這種現象不能說明資金轉移，因為黃金 ETF 的流出，主要是個人投資人都去買金條了，而比特幣 ETF 的增長，主要是投資者將原來比特幣錢包中的資金轉移進來。