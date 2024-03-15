盤後速報 - 東科-KY(5225)下週(3月22日)除息6.57元，預估參考價110.43元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:07
東科-KY(5225-TW)下週(3月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.57元。
以今日(3月15日)收盤價117.00元計算，預估參考價為110.43元，息值合計為6.57元，股息殖利率5.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
東科-KY(5225-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為揚聲器系統及耳機之製造及銷售。高階/智慧型揚聲器及影音電子家庭娛樂系統之設計、製造及銷售。系統架構/新產品概念/創新產品及聲學技術之研發。近5日股價上漲8.92%，集中市場加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/22
|117.00
|6.57218
|5.62%
|0.0
|2023/03/24
|42.8
|3.0452
|7.11%
|0.0
|2022/03/22
|23.8
|0.6
|2.52%
|0.0
|2020/03/16
|23.1
|0.51
|2.21%
|0.0
|2019/06/26
|34.1
|1.300411
|3.81%
|0.0
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