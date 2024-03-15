search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 東科-KY(5225)下週(3月22日)除息6.57元，預估參考價110.43元

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:07

東科-KY(5225-TW)下週(3月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.57元。

以今日(3月15日)收盤價117.00元計算，預估參考價為110.43元，息值合計為6.57元，股息殖利率5.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

東科-KY(5225-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為揚聲器系統及耳機之製造及銷售。高階/智慧型揚聲器及影音電子家庭娛樂系統之設計、製造及銷售。系統架構/新產品概念/創新產品及聲學技術之研發。近5日股價上漲8.92%，集中市場加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/22 117.00 6.57218 5.62% 0.0
2023/03/24 42.8 3.0452 7.11% 0.0
2022/03/22 23.8 0.6 2.52% 0.0
2020/03/16 23.1 0.51 2.21% 0.0
2019/06/26 34.1 1.300411 3.81% 0.0

最新相關新聞






Empty