盤後速報 - 智冠(5478)下週(3月22日)除息9元，預估參考價148.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:07
智冠(5478-TW)下週(3月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。
以今日(3月15日)收盤價157.00元計算，預估參考價為148.0元，息值合計為9.0元，股息殖利率5.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
智冠(5478-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體之發行.買賣。遊戲軟體雜誌.圖書之發行及買賣。近5日股價上漲5.44%，櫃買市場加權指數下跌1.95%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/22
|157.00
|9.0
|5.73%
|0.0
|2023/04/26
|99.5
|7.0
|7.04%
|0.0
|2022/04/21
|92.2
|5.2
|5.64%
|0.0
|2021/08/27
|101.5
|6.0
|5.91%
|0.0
|2020/08/28
|99.9
|4.0177
|4.02%
|0.0
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