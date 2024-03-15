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鉅亨速報

盤後速報 - 智冠(5478)下週(3月22日)除息9元，預估參考價148.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:07

智冠(5478-TW)下週(3月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。

以今日(3月15日)收盤價157.00元計算，預估參考價為148.0元，息值合計為9.0元，股息殖利率5.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

智冠(5478-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體之發行.買賣。遊戲軟體雜誌.圖書之發行及買賣。近5日股價上漲5.44%，櫃買市場加權指數下跌1.95%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/22 157.00 9.0 5.73% 0.0
2023/04/26 99.5 7.0 7.04% 0.0
2022/04/21 92.2 5.2 5.64% 0.0
2021/08/27 101.5 6.0 5.91% 0.0
2020/08/28 99.9 4.0177 4.02% 0.0

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