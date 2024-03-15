日媒爆料 日本央行計劃下周結束負利率政策

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-15 11:00

日本《時事通訊社》在周四（14 日）晚間爆料，日本銀行（央行）計劃在 3 月會議結束負利率政策，美元兌日元匯價隨之大幅波動，10 分鐘內跌逾 50 點至 147.43 日元，現回彈至 148 日元上方。

據《時事通訊社》報導，日本央行準備在下周貨幣政策會議上朝「結束負利率」的方向做出調整。大型企業在春季勞資談判中提出的加薪幅度明顯高於去年，強化了央行持續實現 2% 物價上漲目標的信心。

《彭博》的數據顯示，日元兑美元匯率亞洲盤周五盤中維持在 148.47 日元的價位。

「春鬥」談判初步結果周五出爐，而央行官員將據此做出最終決定。日本已經公布的數據顯示，2024 年加權基本工資上漲 4.3%，總體薪資平均提高 5.9%。

多家大型日企對工會的加薪要求給出滿額答覆，豐田同意每月加薪 7,940 日元至 28,440 日元，寫下 1999 年以來最大增幅。另外給出滿額答覆的還有日產、日本製鐵、松下控股、東芝、三菱電機等。

先前已有許多機構指出，日本央行已經將「春鬥」視為是否結束負利率的一大關鍵。一年前，在植田和男就任總裁時就提到，將以伴隨加薪的方式實現 2％通膨目標。