〈貴金屬盤後〉美2月PPI高於預期 美元、美債殖利率上升 黃金回落

鉅亨網編譯許家華 2024-03-15 06:34

黃金價格周四 (14 日)下跌，係因美國 2 月生產者物價指數 (PPI) 的升幅高於預期，冷卻了市場對美國聯準會 (Fed) 提前降息的預期，同時美國公債殖利率和美元均上漲，削弱黃金買氣。

4 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.6% ，收每盎司 2167.5 美元。

黃金現貨價格下跌 0.6% ，報每盎司 2161.39 美元，遠離 3 月 8 日創下的 2194.99 美元的歷史高點。

EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 預計黃金將繼續承壓，因為所有數據都顯示美國經濟強勁，勞動力市場仍然強勁，「“這確實讓投資者質疑美 Fed 即將降息的可能性。」

由於汽油和食品等商品成本飆升，美國 2 月 PPI 月增 0.6％，高於 1 月與市場預期的 0.3％增幅，創去年 8 月以來最高。年增率也自前月的 1％升至 1.6％，高於市場預期的 1.1％增幅。這可能會引發市場對通膨再次抬頭的擔憂。

通膨高於預期意味 Fed 更須維持高利率以抗通膨，從而令不孳息的黃金等資產承壓，但是黃金通常也被用來對沖通膨，因此交易員繼續押注 6 月降息。

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的可能性約為 60%，而 PPI 數據公佈前的降息機率為 65%，周三 CPI 公布前為 72%。

下次 Fed 政策會議預計於 3 月 20 日召開，Fed 預計維持利率穩定，但市場焦點將集中在「點陣圖」預測上。

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