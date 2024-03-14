盤後速報 - 燦坤(2430)下週(3月21日)除息2.2元，預估參考價38.45元
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08
燦坤(2430-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
以今日(3月14日)收盤價40.65元計算，預估參考價為38.45元，息值合計為2.2元，股息殖利率5.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
燦坤(2430-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為零售3C(家電、通訊、電腦)百貨商品。電熨斗,咖啡壺,煎烤器及馬達類產品研發設計。零組件及模具銷售,技術報酬金等。近5日股價上漲3.3%，集中市場加權指數上漲2.2%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/21
|40.65
|2.2
|5.41%
|0.0
|2023/03/24
|49.15
|4.0
|8.14%
|0.0
|2022/03/16
|44.5
|3.54
|7.96%
|0.0
|2021/05/17
|29.4
|1.55
|5.27%
|0.0
|2020/06/19
|19.2
|1.0
|5.21%
|0.0
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