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鉅亨速報

盤後速報 - 燦坤(2430)下週(3月21日)除息2.2元，預估參考價38.45元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08

燦坤(2430-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

以今日(3月14日)收盤價40.65元計算，預估參考價為38.45元，息值合計為2.2元，股息殖利率5.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

燦坤(2430-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為零售3C(家電、通訊、電腦)百貨商品。電熨斗,咖啡壺,煎烤器及馬達類產品研發設計。零組件及模具銷售,技術報酬金等。近5日股價上漲3.3%，集中市場加權指數上漲2.2%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/21 40.65 2.2 5.41% 0.0
2023/03/24 49.15 4.0 8.14% 0.0
2022/03/16 44.5 3.54 7.96% 0.0
2021/05/17 29.4 1.55 5.27% 0.0
2020/06/19 19.2 1.0 5.21% 0.0

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