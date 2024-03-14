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鉅亨速報

盤後速報 - 八貫(1342)下週(3月21日)除息5元，預估參考價130.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08

八貫(1342-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(3月14日)收盤價135.50元計算，預估參考價為130.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

八貫(1342-TW)所屬產業為其他業，主要業務為高端醫療、救生、航太及戶外用機能性布料及成品。近5日股價上漲1.12%，集中市場加權指數上漲2.2%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/21 135.50 5.0 3.69% 0.0
2023/03/16 153.5 5.36854 3.5% 0.0
2022/06/06 73.7 3.0 4.07% 0.0
2021/06/03 54.6 2.5 4.58% 0.0
2020/06/30 0.0 2.5 0.0% 0.0

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