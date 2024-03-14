盤後速報 - 八貫(1342)下週(3月21日)除息5元，預估參考價130.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08
八貫(1342-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(3月14日)收盤價135.50元計算，預估參考價為130.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
八貫(1342-TW)所屬產業為其他業，主要業務為高端醫療、救生、航太及戶外用機能性布料及成品。近5日股價上漲1.12%，集中市場加權指數上漲2.2%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/21
|135.50
|5.0
|3.69%
|0.0
|2023/03/16
|153.5
|5.36854
|3.5%
|0.0
|2022/06/06
|73.7
|3.0
|4.07%
|0.0
|2021/06/03
|54.6
|2.5
|4.58%
|0.0
|2020/06/30
|0.0
|2.5
|0.0%
|0.0
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