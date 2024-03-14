鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估下修至17.62元，預估目標價為695元
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 16:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2024年EPS預估：中位數由17.93元下修至17.62元，其中最高估值21.99元，最低估值13.54元，預估目標價為695元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|21.99(21.99)
|29.41
|最低值
|13.54(13.54)
|17.8
|平均值
|17.56(17.7)
|23.83
|中位數
|17.62(17.93)
|23.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|76,341,000
|97,352,000
|最低值
|65,576,000
|74,090,000
|平均值
|70,309,540
|84,927,620
|中位數
|70,261,260
|83,192,820
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.11
|11.78
|8.21
|5.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,194,356
|56,016,554
|47,332,739
|39,665,534
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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