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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估下修至17.62元，預估目標價為695元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 16:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2024年EPS預估：中位數由17.93元下修至17.62元，其中最高估值21.99元，最低估值13.54元，預估目標價為695元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 21.99(21.99) 29.41
最低值 13.54(13.54) 17.8
平均值 17.56(17.7) 23.83
中位數 17.62(17.93) 23.57

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 76,341,000 97,352,000
最低值 65,576,000 74,090,000
平均值 70,309,540 84,927,620
中位數 70,261,260 83,192,820

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 14.11 11.78 8.21 5.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		 59,194,356 56,016,554 47,332,739 39,665,534

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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