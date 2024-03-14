英業達獲頒台北關AEO證書 享9國快速通關優惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-14 18:49

英業達 (2356-TW) 股份有限公司於 113 年 1 月經財政部關務署臺北關認證，並獲安全認證優質企業 (AEO) 資格；該公司處長馮繼輝於 3 月 14 日率 AEO 小組成員至臺北關領證，由關務長趙台安頒發證書。我國已與美國等 9 個國家完成相互承認簽署，凡是 AEO 企業業者出口至這些國家，均可享有快速通關優惠。

英業達股份有限公司成立於民國 64 年，經營項目從製造計算機、電話機，擴展至筆記型電腦與伺服器生產。目前積極投入雲端運算、無線通訊、智能裝置及物聯網等高科技領域。

馮繼輝表示，藉由導入 AEO，檢視公司作業流程，以提升服務品質及供應鏈安全，善盡企業社會安全責任，並促進貿易便捷化，以達成永續經營之最終目標。此次通過 AEO 認證，除公司全體員工的共同努力外，也非常感謝臺北關 AEO 小組關員指導，在導入過程中給予寶貴意見，才能順利在原定計劃時程內取得認證。未來英業達也將秉持 AEO 的精神，持續推動並提供優質安全的服務。

臺北關表示，海關持續與其他國家簽署 AEO 相互承認協議，使我國貨物在他國亦能享受快速通關便捷。目前我國已與美國、新加坡、以色列、韓國、澳洲、日本、印度、紐西蘭及瓜地馬拉等國完成 AEO 相互承認協議之簽署，凡是我國 AEO 企業業者之貨物出口至上述國家，均可享有降低進口貨物查驗比率等快速通關優惠。