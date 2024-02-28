鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至8.95元，預估目標價為166元
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.02元下修至8.95元，其中最高估值9.89元，最低估值7.85元，預估目標價為166元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|9.89(9.89)
|11.62
|12.61
|最低值
|7.85(7.85)
|9.37
|10.31
|平均值
|8.92(8.96)
|10.39
|11.67
|中位數
|8.95(9.02)
|10.3
|12.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|111,290,000
|124,657,000
|135,394,810
|最低值
|109,817,010
|119,927,000
|134,654,000
|平均值
|110,694,200
|121,721,160
|135,024,400
|中位數
|110,788,000
|120,973,470
|135,024,400
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.93
|3.15
|3.76
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
|62,239,582
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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