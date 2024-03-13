鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估上修至1.7元，預估目標價為50元
鉅亨網新聞中心 2024-03-13 10:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對英業達(2356-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.7元，其中最高估值1.75元，最低估值1.57元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.75(1.75)
|2.65
|3.48
|3.56
|最低值
|1.57(1.43)
|2.12
|2.43
|3.56
|平均值
|1.67(1.62)
|2.38
|2.98
|3.56
|中位數
|1.7(1.65)
|2.38
|2.93
|3.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|534,700,000
|595,339,610
|681,023,780
|658,409,510
|最低值
|504,967,000
|548,612,560
|615,336,000
|658,409,510
|平均值
|515,375,020
|576,267,580
|645,027,650
|658,409,510
|中位數
|514,746,000
|570,323,000
|645,673,540
|658,409,510
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.71
|1.71
|1.82
|2.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|514,746,200
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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