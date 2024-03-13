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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估上修至1.7元，預估目標價為50元

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 10:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對英業達(2356-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.7元，其中最高估值1.75元，最低估值1.57元，預估目標價為50元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年 2026年
最高值 1.75(1.75) 2.65 3.48 3.56
最低值 1.57(1.43) 2.12 2.43 3.56
平均值 1.67(1.62) 2.38 2.98 3.56
中位數 1.7(1.65) 2.38 2.93 3.56

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年 2026年
最高值 534,700,000 595,339,610 681,023,780 658,409,510
最低值 504,967,000 548,612,560 615,336,000 658,409,510
平均值 515,375,020 576,267,580 645,027,650 658,409,510
中位數 514,746,000 570,323,000 645,673,540 658,409,510

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 1.71 1.71 1.82 2.1
營業收入
(單位：新台幣千元)		 514,746,200 541,750,850 519,732,048 508,294,198

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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