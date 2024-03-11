三大重點掌握殺手級AI：Sora

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 20:30

Sora 是 Open AI 公司繼文本模型 ChatGPT、圖像模型 Dall-E 撼動了全世界之後，於今年 2 月 15 日發布的文生影像模型，可根據文字描述產生 60 秒的影像，再度驚爆了全世界，相關供應鏈受惠公司股價連續大漲，而受到威脅的三家公司股價則受重挫。

大華國際投顧阮蕙慈表示，對於投資人來說，Sora 的橫空出世絕對是要留意的重要產業趨勢之一，其影響性又遠大於其他現有的生成式 AI 相關應用。Sora 的誕生，意味著影像生成門檻大幅降低，不僅對廣告、影視、短視頻等相關行業引發巨大變革，而且對於算力、傳輸速度、儲存空間的需求更是現有好幾倍的成長。

對股票市場的衝擊也相當直接。Sora 發布隔日，美國知名影像軟體公司 Adobe 股價暴跌超過 7%；圖片及音樂資料庫及編輯工具供應商 Shutterstock 股價重挫 5%；而競爭對手 Google 的母公司 Alphabet 股價下跌 1.58%。三家公司一天之內市值就合計蒸發近 480 億美元。然而，Sora 受惠股則相當多，普遍都是從今年 2 月中旬開始一路飆漲至今的強勢主流股。

大華國際投顧阮蕙慈認為，投資人只要掌握三大重點，就足以從這股浪潮中受惠──分別是：Sora 模型特點，對產業的影響，以及選股重點方向。

首先是 Sora 模型特點，有何重大差異？之所以 Sora 橫空問世，通殺了目前市場上幾乎大多數其他文生影像技術，在於 OPEN AI 解決了當前其他模型（主要都是 diffusion 模型）的弱點──無法準確模擬場景物理原理，而 OPEN AI 在 ChatGPT 文字生成獲得巨大成功之後，以其生成架構（transformer 模型）延伸到影像上，可大幅解決現有問題。Sora 結合了 diffusion+ transformer，在影像的關聯性、邏輯合理性方面有了巨大優勢，能够深度模擬現實世界中人類、動物和環境的物理規律，代表著 AI 在理解真實世界場景並且與之互動方面獲得重大突破，Sora 很可能將成爲實現「通用 AI」的重要里程碑。

第二，是對產業的影響：算力、傳輸速度、儲存空間方面需求暴增。市場估計 Sora 訓練單次的算力需求約是 GPT-3 的 2.7 倍；內部資料運算也需要極高的處理速度，將帶動交換機的規格提升，資料下載也需要更高頻寬；儲存空間的需求方面，若對文字通常只需 Kb 等級的容量，圖片提升到 Mb 等級容量，影片又更提升到 Gb 等級，是數以千倍的需求暴增 (1Gb=1000Mb，1Mb=1000Kb)。

第三，是相關的選股重點方向。算力提升方面的受惠廠商主要在於晶片及 AI 伺服器，而相關的供應鏈又涉及晶片設計（包含 IP）、晶片製造及封裝測試、COWOS、零組件、散熱模組等等。傳輸提升方面的受惠廠商主要在於光通訊及高速傳輸，又可細分為磊晶 & 晶粒、光學模組封裝、連接器線等等。

阮蕙慈分析師表示，以上選股重點所述及的供應鏈，在台股來看，幾乎就是從今年 2 月中旬開始一路飆漲至今的強勢主流股，而其中特別看好的公司以及相關分析請見影片說明。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

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